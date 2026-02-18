Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan Ramazan ayının başlangıcına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 1447 Hicri (2026) yılı ramazan ayının başlangıcına ilişkin resmi açıklamada bulundu.
HİLAL 18 ŞUBAT'TA GÖRÜLEBİLECEK
Kurul açıklamasında, şer‘î ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda, 1447 (2026) yılı ramazan ayı hilalinin 18 Şubat 2026 Çarşamba günü ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hâle geleceğinin belirlendiği ifade edildi.
Hilalin görülebilirlik anının Türkiye saatiyle 06.42 olduğu kaydedildi.
RAMAZAN 19 ŞUBAT 2026'DA BAŞLIYOR
Bu tespitler doğrultusunda, 19 Şubat 2026 Perşembe gününün 1447/2026 yılı ramazan ayının birinci günü olacağı açıklandı.
Buna göre Müslümanlar, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak ve 19 Şubat Perşembe günü ilk oruçlarını tutacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 1447 (2026) yılı Ramazan ayının başlangıcına ilişkin açıklama yaptı.— T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı (@diyanetbasin) February 17, 2026
Kuruldan yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:
"Şer‘î ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda; 1447 (2026) yılı Ramazan… pic.twitter.com/64Cub6srOa
