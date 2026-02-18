GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,87
EURO
51,86
STERLİN
59,53
GRAM
7.328,61
ÇEYREK
12.092,75
YARIM ALTIN
24.104,88
CUMHURİYET ALTINI
48.004,56
GÜNCEL Haberleri

Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan Ramazan ayının başlangıcına ilişkin açıklama

- Güncelleme Tarihi:

Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan Ramazan ayının başlangıcına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 1447 Hicri (2026) yılı ramazan ayının başlangıcına ilişkin resmi açıklamada bulundu. 

HİLAL 18 ŞUBAT'TA GÖRÜLEBİLECEK

Kurul açıklamasında, şer‘î ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda, 1447 (2026) yılı ramazan ayı hilalinin 18 Şubat 2026 Çarşamba günü ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hâle geleceğinin belirlendiği ifade edildi.

Hilalin görülebilirlik anının Türkiye saatiyle 06.42 olduğu kaydedildi.

RAMAZAN 19 ŞUBAT 2026'DA BAŞLIYOR

Bu tespitler doğrultusunda, 19 Şubat 2026 Perşembe gününün 1447/2026 yılı ramazan ayının birinci günü olacağı açıklandı.

Buna göre Müslümanlar, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak ve 19 Şubat Perşembe günü ilk oruçlarını tutacak.

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER