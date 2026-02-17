GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Hafif ticari araç dereye uçtu: 3 ölü 5 yaralı

Hafif ticari araç dereye uçtu: 3 ölü 5 yaralı
Bitlis’in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçtuğu kazada 3 kişi hayatını kaybetti; biri bebek, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü yakınlarındaki Şehit Deresi mevkisinde meydana geldi.

Cevizyatağı köyü ve çevre köylerden vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp dereye düştü.



İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, ekipler tarafından çıkarıldı. Sürücü İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan'ın (22) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dicle Alpcan (1), Aslı Alpcan (25), Serhat Aka (8), Asmin Alpcan (5) ve Gülşah Alpcan (28), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

