YÖK Başkanı Özvar açıkladı: İşte kontenjanı azaltılacak bölümler!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, program kontenjanlarında 3 yıldır yapılan azaltmanın bu yıl da süreceğini söyledi. Geçen yıl devlet üniversitelerindeki hukuk, eczacılık, diş hekimliği gibi bölümlerde yapılan azaltmanın vakıf üniversitelerinde de yapılacağı açıklandı.

Üniversite programlarının kontenjanlarında bu yıl da azaltma yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bölümler adaylardan talep görse de istihdam olanağı azsa kontenjanlarının azaltılacağına vurgu yaptı.

Özvar, "Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversitelerimiz için de geçerli olacaktır. başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacaktır.” dedi.

Talep görse de istihdamla dengenin gözetilmesi gerektiğini belirten Özvar, "Özel sektörün iş vermediği programlarda ısrar etmek kimseye bir şey katmaz.” diye konuştu.

Özvar, 2023-2025 yılları arasında 462 lisans programından 197'sinin kontenjanlarının düşürüldüğünü söyledi.

Sadece geçtiğimiz yıl devlet üniversitelerinin hukuk kontenjanlarında yüzde 45 oranında azaltma yapılmış,, bu oran vakıflarda yüzde 10 ile sınırlı kalmıştı.

Özvar, son 3 yılda en çok kontenjanı düşürülen bölümler hakkında da bilgi verirken, "Türk Dili ve Edebiyatı kontenjanları 12.015'ten 3.680'e, Tarih kontenjanları 10.658'den 3.646'ya düşürülmüştür. Eğitim Fakültesi programları arasında; Fen Bilgisi Öğretmenliği kontenjanı en fazla azalan program olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi