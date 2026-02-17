GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Motosiklet refüje çarptı: Sürücü ile eşi öldü!

Motosiklet refüje çarptı: Sürücü ile eşi öldü!
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu sürücü ile eşi hayatını kaybetti.

Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi'nde, Murat Çağlayan idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada Çağlayan ile arkasında bulunan eşi Gülcan Çağlayan ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çağlayan çifti, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: AA

