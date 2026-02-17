Hafif ticari araçla scooter çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, D.A.K. (20) idaresindeki 70 ACY 177 plakalı hafif ticari araçla 14 yaşındaki M.K.Y.'nin kullandığı scooter kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan scooter sürücüsü çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan scooter sürücü daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazadan sonra hafifi ticari aracın sürücüsü D.A.K., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA