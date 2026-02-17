GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Hafif ticari araca silahlı saldırı; 19 yaşındaki Yiğit öldü ağabeyi yaralı!

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda Yiğit Mırık (19) hayatını kaybetti, ağabeyi Emirhan Mırık (25) yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre; motosikletli ve kar maskeli 2 kişi, Emirhan Mırık ve kardeşi Yiğit Mırık'ın bulunduğu hafif ticari araca ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yiğit Mırık, burada kurtarılamadı.

Emirhan Mırık'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

