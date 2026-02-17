Doktor adına bin 327 adet sahte reçete yazdılar: 7 kişi gözaltına alındı!
Hatay’da doktorun bilgisi dışında reçete yazan sahte reçete çetesi çökertildi. Çetenin yazdığı bin 327 usülsüz reçete tespit edilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
Olay, Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Görevli doktorun bilgisi dışında reçete yazılmasının ihbar edilmesi üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında başsavcılık koordinesinde, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince "sahte reçete” çetesine operasyon düzenlendi.
BİN 327 USULSÜZ REÇETE YAZILDI
Yapılan operasyonda 2 hastane çalışanının doktorun bilgisi dışında toplam bin 327 adet usulsüz reçete yazıldığı ve reçetelerin 2 milyon 665 bin 767 TL değerinde olduğu tespit edildi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi eczacı ve 3 eczane çalışanı olmak üzere toplam 7 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.
