Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 17 isim gözaltına alındı!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu İsmail Hacıoğlu da bulunuyor.



Başsavcılık tarafından yapılacak açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak , TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme, TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, bir şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir."

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?



Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.

Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.

Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor.

Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında son olarak tutuklu eski futbolcu Ümit Karan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek başvuru yapmıştı.

Bir diğer sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

