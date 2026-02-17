Konya’da kaçak tütün operasyonu: 1 tutuklama

Konya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında binlerce paket sigara ve on binlerce makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAÇAK TÜTÜNE GEÇİT YOK
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında kent genelinde denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.
Yapılan aramalarda; 1.850 paket gümrük kaçağı sigara, 3.600 adet boş makaron, 14.680 adet doldurulmuş makaron, 30 kilogram nargile tütünü ve 150 kilogram kıyılmış tütün bulundu.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden biri jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
