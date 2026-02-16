GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,74
EURO
51,83
STERLİN
59,72
GRAM
7.318,28
ÇEYREK
12.077,34
YARIM ALTIN
24.074,17
CUMHURİYET ALTINI
47.943,39
KONYA Haberleri

Konya’da emeklilere büyük müjde! Başkan Altay canlı yayında duyurdu

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da emeklilere büyük müjde! Başkan Altay canlı yayında duyurdu
Başkan Uğur İbrahim Altay, KONTV ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONTV'de katıldığı ortak canlı yayında emekli vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal projeyi kamuoyuna duyurdu.

Emeklilere manevi destek

Programda konuşan Başkan Altay, belediye olarak yaş almış vatandaşların manevi ihtiyaçlarını desteklemeyi önemsediklerini belirtti. Gelir düzeyi nedeniyle umreye gitme imkânı bulamayan büyükler için fırsat eşitliği sağlamak istediklerini ifade eden Altay, projenin sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu vurguladı.

Ramazan ayında netleşecek

Başkan Altay, detaylı bilgilendirmenin ramazan ayında kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER