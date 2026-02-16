Konya’da emeklilere büyük müjde! Başkan Altay canlı yayında duyurdu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONTV'de katıldığı ortak canlı yayında emekli vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal projeyi kamuoyuna duyurdu.
Emeklilere manevi destek
Programda konuşan Başkan Altay, belediye olarak yaş almış vatandaşların manevi ihtiyaçlarını desteklemeyi önemsediklerini belirtti. Gelir düzeyi nedeniyle umreye gitme imkânı bulamayan büyükler için fırsat eşitliği sağlamak istediklerini ifade eden Altay, projenin sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu vurguladı.
Ramazan ayında netleşecek
Başkan Altay, detaylı bilgilendirmenin ramazan ayında kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.
(Berna Ata)