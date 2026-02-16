Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nde Kemal Tekin başkan adaylığını açıkladı!

Üçüncü kuşak besicisi Kemal Tekin, Konya İli Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanlığına adaylığını açıkladı.



Uzun yıllardır bu görevi yürüten Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut'un bu dönem aday olmayacağını açıklaması üzerine yola çıktığını belirten Tekin, sektör temsilcileriyle yapılan istişareler neticesinde bu kararı aldığını ifade etti.



Tekin, birliğin genç ve dinamik bir kadroyla yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.





"Sektörün İçinden Gelen Üçüncü Kuşak Bir Üreticiyim"



Kendisini üçüncü kuşak bir besici olarak tanımlayan Kemal Tekin, ailesinin 1958 yılından beri hayvancılık, 1973 yılından bu yana ise et sektörüyle uğraştığını belirtti.



Mesleğin içinde doğup büyüdüğünü ifade eden Tekin, Konya'nın küçükbaş hayvancılıkta Türkiye birincisi, büyükbaşta ise ikinci sırada olduğunu hatırlattı.



Tekin, Konya'nın modern üretim yöntemleriyle Türkiye'ye örnek bir model teşkil ettiğini ve sektörü daha ileriye taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.





Üreticilere Ücretsiz Uzman Danışmanlık



Göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği projelerden bahseden Kemal Tekin, üreticilerin bilinçli üretim yapabilmesi için ücretsiz uzman danışmanlık sistemini başlatacaklarını açıkladı. Eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceklerini söyleyen Tekin, IPARD, KOP ve Kırsal Kalkınma gibi desteklerden üyelerin en etkin şekilde faydalanması için Bakanlık ile üreticiler arasında güçlü bir köprü olacaklarını ve dünyadaki yeni yöntemleri üyelerle buluşturacaklarını ifade etti.





"Meseleyi Sadece Et Fiyatlarına İndirgememek Gerekir"



Sektörün zorluklarının kamuoyunda yeterince bilinmediğine dikkat çeken Kemal Tekin, bir hayvanın kesime gelene kadar üç yıl boyunca yoğun bir emek istediğini söyledi. Girdi maliyetlerinin yüksekliğine vurgu yapan Tekin, sadece et fiyatlarına odaklanılmasının üreticinin emeğini göz ardı etmek olduğunu belirtti.



Tekin, "Hedefimiz üreticimizin kazancını yükseltmek ve sofralara güvenilir, sağlıklı ve ekonomik et ulaştırmaktır" diyerek 7/24 saat anlayışı içerisinde çalışacaklarını belirtti.

