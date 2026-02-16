Neşet Ertaş türküleri Selçuklu’da yankılandı

Selçuklu Belediyesi'nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Selçuklu Sanat Akademisi, anlamlı bir konsere daha imza attı.
"Neşet Ertaş Türküleri" konseri ile Bozkırın Tezenesi Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Neşet Ertaş'ın gönüllere dokunan türküleri Sanat Akademisi Müzik Topluluğu'nun güçlü yorumlarıyla dinleyiciyle buluştu.
Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne'de gerçekleşen konserde, Neşet Ertaş'ın hafızalara kazınan "Gönül Dağı", "Ah Yalan Dünya", "Zahidem" ve "Neredesin Sen" gibi eserleri seslendirildi.
Zaman zaman izleyicilerinde sevilen türkülere eşlik etmesiyle salonda coşkulu anlar yaşandı.
Selçuklu Belediyesi'nin kültür ve sanata verdiği önemi bir kez daha gösteren konser, izleyicilerden büyük alkış topladı.
Başkan Pekyatırmacı," Konserimize yoğun ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum"
Neşet Ertaş'ın gönüllere dokunan eserlerin sanatseverle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bozkırın Tezenesi büyük usta Neşet Ertaş'ın gönüllerimize dokunan türküleri, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğumuzun düzenlediği konserde hemşehrilerimizle buluştu. Neşet Ertaş'ın kıymetli eserlerini başarıyla seslendiren değerli koromuzu ve kıymetli hocalarımızı kutluyorum. Bu vesileyle Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ediyor, konserimize yoğun ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu