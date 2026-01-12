Yozgatlı Şair Bürokrat mevzuatını şiirle anlattı

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü, şair ve yazar Hakkı Yurtlu, derneklerin iş ve işlemlerine ilişkin mevzuatı şiir diliyle anlattı.







Şair ve yazar kimliğiyle de tanınan Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, sivil toplum kuruluşlarının tabi olduğu mevzuatı bu kez şiirle anlatarak dikkat çekti. "Türkiye Yüzyılında Sivil Toplum” başlıklı şiirde, derneklerin kuruluş sürecinden başlayarak idari ve mali yükümlülüklerine kadar pek çok konu dizelere taşındı.







Şiirde; en az yedi kişiyle dernek kurulması, tüzüğün önemi, olağan ve olağanüstü genel kurullar, her yıl Nisan ayında verilmesi gereken beyanname, bildirim süreleri, defter tasdikleri ile DERBİS ve e-arşiv uygulamaları sade ve akılda kalıcı bir üslupla anlatıldı. Ayrıca yurt dışından alınan yardımların bildirimi, banka kayıtları ve gelir beyanlarının mevzuata uygun şekilde yapılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.



Dijitalleşen kamu hizmetleriyle birlikte dernek işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğüne dikkat çekilen şiirde, şeffaflık, düzenli kayıt tutma ve mevzuata hâkim olmanın önemi ön plana çıkarıldı.







Hakkı Yurtlu'nun çalışması, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve gönüllüler için bilgilendirici bir rehber niteliği taşırken, teknik mevzuatın sanat yoluyla aktarılmasının farkındalık oluşturduğu ifade edildi. Şiir, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde sivil toplumun daha güçlü, düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına dikkat çeken özgün bir çalışma olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi