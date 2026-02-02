Çumra’da sanat gecesi: Şiir, tiyatro ve halk oyunları büyüledi

Çumra Kültür Sanat Topluluğu, Çatalhöyük Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte şiir, halk oyunları, tiyatro ve müzikle izleyenlere unutulmaz bir kültür gecesi yaşattı.

Çumra Kültür Sanat Topluluğu, 29 Ocak 2026 akşamı bir etkinliği daha başarıyla tamamladı. Saat 20.30'da Çumra Çatalhöyük Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program, şiir dinletisi, halkoyunları, tiyatro ve müzikle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlik, Selçukya Kültür Sanat Derneği üyelerinin de desteğiyle hazırlandı ve sunumu Elife Mısral tarafından yapıldı.

Etkinlikte duygularını paylaşan Mısral, "Bugün bizi bir araya getiren sadece sanat değil, binlerce yıllık geçmişe sahip bu toprakların hafızası. Bu topraklarla haşır neşir olmuş insanların duygusu ve zaman içinde süzülerek gelen ortak hikâyeyi ifade etme isteğidir. Okunacak şiirlerle içimizde kalanları fısıldayacak, halk oyunlarıyla toprağın sesini adımlarla anlatacak, tiyatro gösterimizle gençler hayatın tam ortasından bir aynayı yüzümüze yansıtacak, halk müziğimizle sözle söyleyemeyeni ezgiye dökeceğiz.” dedi. Ardından, programın açılış konuşmasını yapmak üzere topluluk başkanı Sadık Gökce'yi kürsüye davet etti.

Başkan Gökce, açılış konuşmasında programa gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek, "Bu topluluğu kurarken en büyük hayalim gençlere el uzatmak ve onları kültür-sanatla buluşturmaktı. Salonda gençlerin sayısının arttığını görmek beni çok mutlu etti. İnşallah bu salonun tamamının da gençlerle dolduğunu görürüz" ifadelerini kullandı.

Program, Selçukya Kültür ve Sanat Derneği üyelerinden Kâmil Baysal'ın "Dostlardan Kurtulmak Yok”, Şerife Bozoğlan'ın "Ben Anadolu'yum” ve Cengiz Çelik'in kendi yazdığı şiirlerin okunmasıyla başladı. Ayrıca Ahmet İnci, Sıtkı Eminoğlu'nun "Gizli Kalsın” ve Adnan Arı, Kâmil Baysal'dan şiirler de okundu. Çumra Kültür Sanat Topluluğu şairlerinden Selahaddin Güzel, Ahmet Gök, Ahmet Yavuz, Anuş Gökce, Uğur Köfe ve Ravzanur İde kendi şiirlerini, Hülya Saraçoğlu Can Yücel'den, Halime Doğru ise Fethi Kadıoğlu'nun "Bayrak İnmeyecek” şiirini seslendirdi.

Halkoyunları gösterisinde Zeybek performansını Parska ekibi, Mustafa Demirci, Yunus Emre Küçük, Rukiye Sude Gök ve Sümeyye Ceran sergilerken, Kafkas dansı ise Mustafa Demir, Ümmü Ruman Çatal, Yunus Emre Küçük ve Sümeyye Ceran tarafından sahnelendi.

Tiyatro bölümünde Talat Sefa Karasu ve Furkan Eren Peker, Sokrates'ten esinlenen "düşünmek” temalı oyunlarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Programın sonunda sahneye çıkan Cengiz Çelik bağlaması eşliğinde üç türkü seslendirirken, yerel sanatçı Muammer Yapar da seyircilerin isteği üzerine üç türküyle geceyi tamamladı. (Cumali Özer)