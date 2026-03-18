Hatay’da ve ilçelerinde 2026 Ramazan Bayram namazı saat kaçta? Hatay İskenderun, Dörtyol, Samandağ, Reyhanlı, Arsuz, Kırıkhan, Altınözü ve diğer ilçelerde bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan Bayramı’nın huzur dolu sabahı yaklaşırken, Hataylı vatandaşlar Ramazan bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz vakitlerine göre, Hatay ve ilçelerinde bayram namazı saatleri belli oldu.
Hatay Merkez'de Ramazan Bayram Namazı Saati
Hatay merkezde 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü namaz 07:09'da kılınacak. Bayram sabahının manevi atmosferinde camilere dolacak olan vatandaşlar, sevgi, barış ve kardeşlik duygularını birlikte yaşayacak.
Hatay İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Hatay'ın ilçelerinde ise namaz vakti merkezden birkaç dakika sonra, saat 07.09 olarak belirlendi. İşte ilçelere göre bayram namazı saatleri:
İskenderun: 07.09
Dörtyol: 07.08
Kırıkhan: 07.08
Reyhanlı: 07.07
Samandağ: 07.09
Hassa: 07.07
Erzin: 07.09
Yayladağı: 07.09
Altınözü: 07.08
Belen: 07.09
Kumlu: 07.07
Arsuz: 07.09
Payas: 07.07
Namaz öncesinde abdestin evde alınması ve camilerde yoğunluk yaşanmaması adına erken saatlerde yola çıkılması öneriliyor. Bayram, birlik ve beraberliğin simgesi olarak kutlanırken, vatandaşların manevi hazırlıklarını ihmal etmemesi tavsiye ediliyor.
