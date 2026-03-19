GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,84
EURO
51,89
STERLİN
60,17
GRAM
7.093,09
ÇEYREK
11.704,66
YARIM ALTIN
23.331,29
CUMHURİYET ALTINI
46.463,95
GÜNCEL Haberleri

Başkan Ulular’dan Birlik ve Beraberlik Mesajı

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Ulular, bayramların kardeşlik, sevgi ve paylaşma duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel zamanlar olduğuna dikkat çekti. Ramazan ayının manevi atmosferinin toplumun tüm kesimleriyle birlikte idrak edildiğini belirten Ulular, bayramın birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğine inandığını ifade etti. Başkan Ulular, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
 
"On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ardından, bayrama kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir ay boyunca Ramazan ayının güzel atmosferini hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. İftarlarda, teravihlerde, sahurlarda Ramazan ayının manevi coşkusunu, hayrını ve bereketini hep birlikte idrak ettik. Bizleri bayram sevincine kavuşturan Yüce Allah'a hamdolsun.
Bayramlar toplumsal hafızamızda derin izler bırakan, bizleri biz yapan; kardeşliğin, sevginin ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna zaman dilimleridir. Bu mübarek günlerin, birliğimizi ve dirliğimizi daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Zira biz, yüzyıllardır süregelen bir medeniyetin, hoşgörünün ve kardeşliğin temsilcileriyiz.
Bu nedenle bu bayramda da gönül köprülerimizi güçlendirerek aramızdaki mesafeleri sevgiyle kısaltalım. İhtiyaç sahiplerinin yanında olalım, mahzun yüzlere tebessüm bırakmanın gayretinde bulunalım. Bir lokma ekmeği, bir damla suyu paylaşmanın ve bir yüreği ısıtmanın verdiği mutluluğu bir kez daha hatırlayalım. Bayram sevincini her haneye, her kalbe taşımanın çabasını verelim.
İçerisinde bulunduğumuz bu mübarek günlerde, acı ve gözyaşının hâkim olduğu coğrafyalar başta olmak üzere, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.
Bu vesileyle üyelerimizin, hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
