Başkan Ulular’dan Birlik ve Beraberlik Mesajı

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Ulular, bayramların kardeşlik, sevgi ve paylaşma duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel zamanlar olduğuna dikkat çekti. Ramazan ayının manevi atmosferinin toplumun tüm kesimleriyle birlikte idrak edildiğini belirten Ulular, bayramın birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğine inandığını ifade etti. Başkan Ulular, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ardından, bayrama kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir ay boyunca Ramazan ayının güzel atmosferini hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. İftarlarda, teravihlerde, sahurlarda Ramazan ayının manevi coşkusunu, hayrını ve bereketini hep birlikte idrak ettik. Bizleri bayram sevincine kavuşturan Yüce Allah'a hamdolsun.

Bayramlar toplumsal hafızamızda derin izler bırakan, bizleri biz yapan; kardeşliğin, sevginin ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna zaman dilimleridir. Bu mübarek günlerin, birliğimizi ve dirliğimizi daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Zira biz, yüzyıllardır süregelen bir medeniyetin, hoşgörünün ve kardeşliğin temsilcileriyiz.

Bu nedenle bu bayramda da gönül köprülerimizi güçlendirerek aramızdaki mesafeleri sevgiyle kısaltalım. İhtiyaç sahiplerinin yanında olalım, mahzun yüzlere tebessüm bırakmanın gayretinde bulunalım. Bir lokma ekmeği, bir damla suyu paylaşmanın ve bir yüreği ısıtmanın verdiği mutluluğu bir kez daha hatırlayalım. Bayram sevincini her haneye, her kalbe taşımanın çabasını verelim.

İçerisinde bulunduğumuz bu mübarek günlerde, acı ve gözyaşının hâkim olduğu coğrafyalar başta olmak üzere, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.

Bu vesileyle üyelerimizin, hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.”

