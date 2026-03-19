Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkan Adayı Kemal Tekin Kadınhanı’nda besicilerle buluştu

Mübarek Ramazan ayının sona ermesine kısa bir süre kala, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkan Adayı Kemal Tekin, Kadınhanı'nda besicilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada üreticilerle samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında besicilerin talep ve beklentileri dinlenirken, sektörün mevcut durumu ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu. Tekin, sahadan gelen bir ekip olarak üreticilerin yaşadığı sorunların farkında olduklarını ve çözüm noktasında kararlı olduklarını ifade etti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapılan buluşmada, besiciler de gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Program, karşılıklı sohbet ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

