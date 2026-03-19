Konya’da aile hekimi hayatını kaybetti!

Konya'da Karatay Kızören Sağlık Ocağı'nda aile hekimi olarak görev yapan Dr. Lokman Kara, hayatını kaybetti. Bayram arefesinde gelen bu vefat haberi, hem sağlık camiasını hem de sevenlerini derinden üzdü.
Dr. Kara'nın, Konya'nın manevi büyüklerinden ve Ribat Vakfı Kurucu Başkanı Abdullah Büyük Hocaefendi'nin damadı olduğu öğrenildi.
RİBAT VAKFI'NDAN ACI DUYURU
Acı haber, Ribat Vakfı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.
Vakfın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz.Muhterem Abdullah Büyük Hocamızın damadı Dr. Lokman Kara Beyefendi Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Rabbim kendisine rahmetiyle ve merhametiyle muamele etsin. Başta muhterem hocamız olmak üzere bütün ailesinin başı sağolsun.”
CENAZE BUGÜN DEFNEDİLECEK
Dr. Lokman Kara'nın cenazesinin bugün (Perşembe) ikindi namazını müteakip Hocacihan Camii'nden kaldırılacağı ve Hocacihan Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
