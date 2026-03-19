Konya’da iş yeri kurşunlandı! Olayda yeni gelişme

Konya’da bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesinde bulunan bir simitçi dükkânına, yüzü kapalı motosikletli bir şahıs tarafından yivsiz av tüfeğiyle üç el ateş edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma yürüten ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, saldırının planlı şekilde gerçekleştirildiğini ve şüphelilerin olay öncesi ve sonrası hareketlerini tek tek tespit etti.

İş yeri sahibi A.K., karşı iş yerinin sahibi olan akrabası Ş.Y.'nin daha önce kendisini "burayı bana devredeceksin, sen dükkân açtığından beri iş yapamıyoruz” şeklinde tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Yapılan incelemelerde saldırının planlı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

MOTOSİKLETİ KAMYONETLE TAŞIMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin R.A. olduğu, Ş.Y.'nin 110 bin TL karşılığında saldırıyı azmettirdiği, A.O.A.'nın ise şüphelileri irtibatlandırarak motosikletin polis takibinden kaçınmak amacıyla kamyonet ile olay yerine getirilmesini sağladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Bekir Turan)