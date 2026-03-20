Konya’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da otomobilin, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 10.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaarslan Mahallesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 MB 2284 plakalı otomobil tali yoldan çıktığı esnada Saraçoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki 06 ELR 357 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü H.Y. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde motosikletin ağaca çarparak savrulduğu ve sürüklendiği görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”