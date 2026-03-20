Konya’da bayram namazı kılındı! Camiler doldu taştı

Konya'da Ramazan Bayramı sabahı, vatandaşlar erken saatlerden itibaren camilere akın ederek bayram namazında buluştu.
Kent genelindeki camilerde yoğunluk oluşurken, özellikle Kapu Camii, Hacıveyiszade Camii, Şerafettin Camii ve Aziziye Camii'nde büyük kalabalıklar dikkat çekti. Cami içlerinin dolmasıyla birlikte bazı vatandaşlar avlular ve çevre alanlarda saf tuttu.
TARİHİ CAMİLERDE YOĞUNLUK YAŞANDI
Başta Kapu Camii olmak üzere Konya'daki birçok tarihi cami bayram sabahında dolup taştı. Vatandaşlar erken saatlerde camilere gelerek saf tutarken, oluşan kalabalık bayramın coşkusunu gözler önüne serdi.
PROTOKOL BAYRAM NAMAZINDA BULUŞTU
Bayram namazı Kapu Camii'nde kılınırken, programa Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekili Mehmet Baykan, Konya il müftüsü Ali Öge, Jandarma komutanı tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve Konya il emniyet müdürü Maksut Yüksek katıldı.
DUALARLA BAYRAM COŞKUSU YAŞANDI
Bayram namazının ardından okunan hutbe ve yapılan dualarla birlikte manevi atmosfer doruğa ulaştı. Cemaat, namaz sonrası birbirleriyle bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Ramazan ayını geride bırakmanın huzurunu yaşayan Konyalılar, bayram sabahında paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi. Kentte oluşan bu anlamlı atmosfer, bayramın manevi coşkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.
(Ali Asım Erdem)