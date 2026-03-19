Başkan Hasan Kılca mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye personeliyle bayramlaştı. Personelin bayramını tebrik eden Başkan Hasan Kılca, Ramazan ayı süresince özverili ve gayretli çalışmaları dolayısıyla tüm belediye personeline teşekkür etti.

Karatay Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı münasebetiyle personelle bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Bayramlaşma programlarının ilki Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri'nde oldu.

Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği programda personelle bayramlaşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tesislerindeki personelin ardından Karatay Belediyesi hizmet binasında görev yapan tüm personelle de bayramlaştı.

KILCA: KARATAY'I HEP BİRLİKTE BÜYÜTÜYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin başarısında emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Başkan Kılca; "Ramazan ayı boyunca Karatay Belediyesi olarak çeşitli faaliyetler icra ederek dopdolu bir Ramazan yaşadık. Ramazan'ın ruhuna uygun olarak şehrimizde tüm vatandaşlarımızın barış huzur, güvenlik içerisinde bayram yapması için belediyecilik hizmetlerini de bir taraftan yürüttük. Her birimdeki personelimizle el ele, gönül gönüle yaptığımız çalışmalar neticesinde, ilçemizi ülkemizde örnek gösterilen bir yapıya ulaştırdık. Karatay Belediyesi'nin her geçen gün yükselen başarılı grafiğinde personelimizin emeği ve alın teri vardır. Hep birlikte el ele vererek ilçemizdeki yaşam standartlarını daha iyi bir noktaya ulaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

Karatay Belediyesi olarak yapılan çalışmalar ile hem şehirde hem de ülkede adından söz ettirdiklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya da devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz birçok çalışmalar ile şehrimiz adeta küllerinden yeniden doğarak bir cazibe merkezi haline geldi. Tarımın, sanayinin, turizmin başkenti olma yolunda ve yaşanabilir kentler sıralamasında üst sıralara tırmanmaya devam ediyoruz. Her beş yılda yapılan şehirler ve ilçeler sıralamasında 2017 yılında 200. sırada iken 2022 yılında 82. sıraya yükselmişiz. 2027'ye kadar ilk 50'ye girme yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hizmetlerin vatandaşlara ulaşmasında personelin gayret, özveri ve istekli çalışmasının önemine dikkat çeken Başkan Kılca, şöyle devam etti:"Önümüzdeki hafta başından itibaren yeniden bismillah diyerek çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlamış olacağız. İşlerimize dört elle sarılarak yeni başarı hikâyeleri yazmaya birlikte devam edeceğiz. Hedefimiz, hep ileriye gitmek ve hemşehrilerimize daha fazla hizmet götürmektir. Biz büyük bir aileyiz; özverili ve fedakârca çalışarak Karatay'ı daha fazla büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Hizmetlerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin, milletimize hizmet yolunda hepimize güç ve kuvvet nasip etsin. Hepinize sağlık ve selamet içinde nice bayramlar diliyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu