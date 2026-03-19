KONYA Haberleri

Başkan Hasan Kılca’dan Ramazan Bayramı mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Hasan Kılca, bayramların sadece bir takvim günü olmadığını; toplumun hafızasında, kültüründe ve kalplerinde yer eden en güçlü manevi bağlardan biri olduğunu ifade etti.

Başkan Hasan Kılca mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Rahmetiyle gönüllerimizi kuşatan, bereketiyle sofralarımızı zenginleştiren mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşarken, bayramın sevincine kavuşmanın mutluluğunu da hep birlikte hissediyoruz.

Ramazan boyunca sabrın, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha idrak ettik. Şimdi ise bu güzel iklimi bayramın huzur ve sevinciyle taçlandırıyoruz.

Bayramlar aslında bize kim olduğumuzu hatırlatan zamanlardır. Çünkü bayram geldiğinde kapılar biraz daha erken açılır, sofralar biraz daha geniş kurulur, gönüller biraz daha fazla yer açar birbirine. Çocukların neşesi, büyüklerin duası, komşuların selamı ve dostların muhabbeti aynı iklimde buluşur.

Konya, yüzyıllardır Anadolu irfanının, kadim medeniyetimizin ve gönül kültürümüzün yaşadığı bir şehir. Selçuklu'dan bugüne uzanan bu köklü miras bize sadece tarih bırakmadı; aynı zamanda paylaşmayı, dayanışmayı ve gönül almayı da öğretti. İşte bayramlar, bu kadim değerlerin yeniden hatırlandığı en güzel zamanlardır.

Bugün bizlere düşen en önemli görev; bayramın sevincini sadece kendi evlerimizde değil, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin kapısında da hissettirebilmektir. Bir yetimin yüzündeki tebessüm, bir yaşlının duası, bir komşunun gönlünü almak bayramın gerçek anlamını yaşatır. Çünkü bayram; sevinci çoğaltma, muhabbeti büyütme ve kardeşliği güçlendirme günüdür.

Bayramın, gönüllerimize huzur, sofralarımıza bereket, ülkemize birlik ve dirlik getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Konyalı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor; sağlık, huzur içinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

