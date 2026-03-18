Konya’da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Konya-Ankara yolu üzeri, Sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K. Y. idaresindeki otomobil ile İ. U. idaresindeki beton mikseri dönüş kavşağında çarpıştı. Kazada beton mikseri sürücüsü yara almazken otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ertan Özkök)
