- Güncelleme Tarihi:

Komek kursiyerleri ramazan ayı boyunca gönüllere dokundu
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, Ramazan ayında toplumsal dayanışmayı güçlendiren çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarını hayata geçirdi. Gönüllü eğitmenlerin ve kursiyerlerin desteğiyle Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardım faaliyetleriyle paylaşma ve dayanışma kültürü güçlendirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Ramazan ayında toplumsal dayanışmayı güçlendiren çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarını hayata geçirdi.

Gönüllülük temelli yürütülen çalışmalarda; çocuklara yönelik destek programları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan yardımlar ve özel destek gerektiren bireylere yönelik sosyal faaliyetler gibi başlıklar yer aldı.

Ramazan ayının paylaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan programlar kapsamında merkez ilçelerde çeşitli destek faaliyetleri gerçekleştirildi.

BAYRAM SEVİNCİ ÇOCUKLARLA PAYLAŞILDI

Selçuklu ilçesinde yürütülen çalışma kapsamında, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda eğitim gören ve sosyal destek ihtiyacı bulunan çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı desteği sağlandı. Toplam 550 çocuğa bayramlık hediye çeki ulaştırıldı.

Hediyeler, çocukların mahremiyetini koruyan bir anlayışla kapalı paketler hâlinde ve isim belirtilmeden teslim edildi. Dağıtım süreci ilgili KOMEK kurs merkezleri ve gönüllü kursiyerlerin katkısıyla gerçekleştirildi. Bu çalışma ile çocukların bayram sevincine ortak olunması ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi hedeflendi.

RAMAZAN SOFRALARINA DESTEK

Karatay ilçesinde gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında da ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlandı. Hazırlanan yardım kolileri 208 aileye ulaştırıldı.

Yardımların dağıtım sürecinde gizlilik ilkesi gözetildi ve çocukların sürecin muhatabı hâline gelmemesine özellikle dikkat edildi. Dağıtımlar KOMEK kurs merkezleri ve gönüllü kursiyerlerin desteğiyle gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİ 

Meram ilçesinde yürütülen eğitim destek programı kapsamında ise eğitim çağındaki çocuklara kırtasiye yardımı sağlandı. Standart içerikle hazırlanan kırtasiye paketleri 350 öğrenciye ulaştırıldı.

Dağıtımlar okul yönetimleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu çalışma ile öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlanması ve gerekli materyallere erişimin kolaylaştırılması amaçlandı.

RAMAZAN BOYUNCA İFTAR DAYANIŞMASI

KOMEK tarafından yürütülen sosyal destek çalışmalarının önemli bir bölümünü iftar programları oluşturdu. Gastronomi sınıfı bulunan merkezlerde hazırlanan yemekler Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Bu kapsamda her gün yaklaşık 200 kişiye iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirildi. Yemeklerin hazırlanması ve ulaştırılması eğitmenler ve kursiyerlerin gönüllü katkılarıyla sağlandı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

