Konya Havalimanı şubat ayında 70 bin 789 yolcuya hizmet verdi

Konya Havalimanında şubat ayında 70 bin 789 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı'nın 2026 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 58 bin 579, dış hat yolcu trafiği ise 12 bin 210 oldu.

Böylece toplam 70 bin 789 yolcuya Konya Havalimanı'nda hizmet verildi. Şubat ayında Konya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 418, dış hatlarda 96 olmak üzere toplamda 514 olarak gerçekleşti.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise şubat ayında toplamda 816 bin 913 kilogram oldu.

Kaynak: İHA

