GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,75
EURO
51,24
STERLİN
59,40
GRAM
7.170,25
ÇEYREK
11.832,16
YARIM ALTIN
23.585,44
CUMHURİYET ALTINI
46.970,09
KONYA Haberleri

Konya SMMM Odası Başkanı Halil Bıçakçı’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Halil Bıçakçı, yayımladığı mesajda Ramazan Bayramı'nın; paylaşmanın, birlikteliğin ve manevi değerlerin en yoğun şekilde hissedildiği müstesna zaman dilimlerinden biri olduğunu vurguladı. Bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli fırsatlar sunduğunu belirten Bıçakçı, şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar; gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların sona erdiği, sevgi ve hoşgörünün hayatın her alanına daha güçlü yansıdığı kıymetli günlerdir. Toplum olarak bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı bu özel zamanlar; kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren, birlik ve beraberlik duygumuzu perçinleyen önemli vesilelerdir.

Ramazan ayı boyunca sabır, paylaşma ve yardımlaşma bilinciyle geçirilen günlerin ardından idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nı, taşıdığı manevi anlamına uygun şekilde değerlendirmeli; sevgi, saygı ve anlayışı hayatımızın merkezine alarak bayramın ruhunu hep birlikte yaşatmalıyız.

Bu mübarek günlerin; toplumsal huzurumuzu pekiştirmesine, birlik ve beraberlik kültürümüzü daha da güçlendirmesine ve gönüller arasında kalıcı köprüler kurulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Ramazan ayı boyunca yapılan ibadetlerin, edilen duaların ve gerçekleştirilen hayırların Yüce Allah katında kabul olmasını diliyorum.

Bu vesileyle başta kıymetli meslektaşlarım olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
