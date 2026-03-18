Seydişehir Musiki Derneği’nden tasavvuf müziği konseri

Şaban Cengiz Kültür Merkezinde Koro Şefi Sıtkı Özkal yönetiminde sahne alan koro, Türk Tasavvuf Müziğinin en seçkin eserlerini kendi yorumlarıyla icra etti.
Seydişehir'de faaliyet gösteren ve 1986 yılından bu yana konserleri ile Seydişehir'in adını duyuran Seydişehir Musiki Derneği, Seydişehir Belediyesi Ramazan Ayı Etkinlikleri çerçevesinde Seydişehirlilere güzel bir akşam yaşattı.
Birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirildiği Ramazan etkinliklerinde tamamı gönüllülerden oluşan dernek ve korosu Tasavvuf Konseri dinleyicilerin beğenisini aldı.
Muhteşem bir tasavvuf Müziği Konseri dinlediklerini kaydeden davetliler Seydişehir Musıki Derneğine ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'na hazırladıkları programlardan dolayı teşekkür etti.
(Ali Asım Erdem)