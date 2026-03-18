GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,75
EURO
51,24
STERLİN
59,40
GRAM
7.168,72
ÇEYREK
11.829,64
YARIM ALTIN
23.580,42
CUMHURİYET ALTINI
46.960,09
KONYA Haberleri

Konya’da toplu ulaşıma bayram tarifesi! Sefer saatleri değişiyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da Ramazan Bayramı süresince vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlanacak. Konya AKOM tarafından yapılan açıklamada, bayram boyunca toplu ulaşım ve otopark hizmetlerine yönelik önemli düzenlemeler duyuruldu.

TOPLU ULAŞIM BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ

Yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı süresince Konya genelinde belediyeye ait toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Vatandaşlar bayram ziyaretlerini herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirebilecek.

SEFERLER PAZAR TARİFESİNE GÖRE DÜZENLENECEK

Bayram boyunca toplu ulaşım araçlarının çalışma saatleri Pazar tarifesine göre uygulanacak. Bu kapsamda otobüs ve tramvay seferleri hafta sonu düzenine uygun şekilde hizmet verecek.

OTOPARKLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm otoparklar, arife günü ve bayram süresince ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulacak. Bu uygulama ile şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

BİSİKLET TRAMVAY SEFERLERİ DEVAM EDECEK

Bisiklet tramvay seferlerinin bayram boyunca mevcut programıyla aynı şekilde devam edeceği belirtildi. Ayrıca vatandaşlar otobüs hareket saatlerini ATUS mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
