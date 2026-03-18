Konya’da toplu ulaşıma bayram tarifesi! Sefer saatleri değişiyor

Konya'da Ramazan Bayramı süresince vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlanacak. Konya AKOM tarafından yapılan açıklamada, bayram boyunca toplu ulaşım ve otopark hizmetlerine yönelik önemli düzenlemeler duyuruldu.
TOPLU ULAŞIM BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ
Yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı süresince Konya genelinde belediyeye ait toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Vatandaşlar bayram ziyaretlerini herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirebilecek.
SEFERLER PAZAR TARİFESİNE GÖRE DÜZENLENECEK
Bayram boyunca toplu ulaşım araçlarının çalışma saatleri Pazar tarifesine göre uygulanacak. Bu kapsamda otobüs ve tramvay seferleri hafta sonu düzenine uygun şekilde hizmet verecek.
OTOPARKLAR ÜCRETSİZ OLACAK
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm otoparklar, arife günü ve bayram süresince ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulacak. Bu uygulama ile şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.
BİSİKLET TRAMVAY SEFERLERİ DEVAM EDECEK
Bisiklet tramvay seferlerinin bayram boyunca mevcut programıyla aynı şekilde devam edeceği belirtildi. Ayrıca vatandaşlar otobüs hareket saatlerini ATUS mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek.
(Meltem Aslan)