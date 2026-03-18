Başkan Kavuş; Bayramlar huzurun, barışın, kardeşliğin ve umudun adıdır

Başkan Kavuş; Bayramlar huzurun, barışın, kardeşliğin ve umudun adıdır
Ramazan ayının manevi ikliminin ardından bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren en kıymetli zamanlar olduğunu hatırlattı.

Başkan Kavuş, "Ateş çemberinin ortasında bir Ramazan yaşamamıza rağmen, bizi huzur ve esenlikle orucumuzu açtırıp bayrama ulaştıran Rabbimize şükrediyor, bu bayramın çekilen acıların ve dökülen kanların son bulması için de vesile olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.  

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, rahmeti ve bereketiyle gönülleri kuşatan mübarek Ramazan ayını geride bırakıp bayrama ulaşmış olmanın sevincini paylaştığı mesajında şu görüşlere yer verdi; "Büyük bir manevi huzurla yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularıyla geçirdiğimiz on bir ayın sultanı mübarek Ramazan'ı uğurlarken, sevinç ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güçlü şekilde yaşandığı, insanların birbirine daha çok yaklaştığı ve gönüllerin birleştiği müstesna günlerdir. Bayram; neşedir, sevinçtir, paylaşmaktır. Bayram, ibadetlerin huzuruyla gönüllerin coştuğu, Allah sevgisinin ve Peygamber muhabbetinin kalplerde daha da derinleştiği özel zamanlardır.

Aynı zamanda bayram; birlik ve beraberliğin zirveye ulaştığı, kırgınlıkların sona erdiği, dostlukların pekiştiği, dayanışma ruhunun güç kazandığı en kıymetli günlerdir. Bu nedenle bayramı fırsat bilerek birbirimize olan sevgimizi daha güçlü şekilde göstermeli, kimsesizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmalı, dargınlıkları geride bırakıp gönüllerimizi yeniden birleştirmeliyiz.”

Dünyanın birçok bölgesinde özellikle de sınırlarımızın etrafında çatışmaların, acıların ve savaşların yaşandığı bir dönemde bayramın anlamının daha da derinleştiğini belirten Başkan Kavuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın adeta bir ateş çemberine dönüştüğüne dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu; "Dünyanın birçok bölgesinde savaşların, gözyaşının ve acıların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

Etrafımız adeta bir ateş çemberiyle kuşatılmış durumda. Böyle bir coğrafyada millet olarak huzur içinde yaşayabiliyor, bayramlarımızı güven ve sükûnet içinde kutlayabiliyorsak; bunu mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve güçlü Türkiye idealini hayata geçirmek için gece gündüz çalışan devlet büyüklerimize borçluyuz.”

Ramazan Bayramı'nın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda insanlığın yeniden barışa, merhamete ve kardeşliğe yönelmesi için güçlü bir umut olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle tamamladı; "Temennimiz odur ki bu mübarek bayram; savaşların yerini barışın, nefretin yerini sevginin, ayrılığın yerini kardeşliğin aldığı bir dünyanın kapılarını aralasın. Bayramın getirdiği manevi iklim; gönüllerimizi yumuşatsın, insanlığı huzura ve barışa yaklaştırsın.

Bu duygu ve düşüncelerle; kıymetli hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor; bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER