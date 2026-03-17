GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,47
EURO
51,50
STERLİN
59,46
GRAM
7.254,69
ÇEYREK
11.971,70
YARIM ALTIN
23.863,59
CUMHURİYET ALTINI
47.524,02
KONYA Haberleri

Konya’da yaklaşan Ramazan Bayramı’yla berberlerde yoğunluk yaşanıyor

Konya’da yaklaşan Ramazan Bayramı’yla berberlerde yoğunluk yaşanıyor

Bayrama sayılı günler kala kent genelindeki berberlerde hareketlilik devam ediyor. Bayram tıraşı için vatandaşlara geç saatlere kadar hizmet veren berberler, her yıl benzer yoğunluk yaşandığını belirterek son gün uyarısında bulundu.

"Müşterilerimize son günlere kalmamalarını öneririz"

Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Baranok, "Bayram nedeniyle yoğunluk yavaş yavaş başladı. Ramazan'ın ilk haftalarında bir durgunluk yaşıyorduk ama şimdi bayram nedeniyle yoğunluğumuz devam ediyor. Tabii tüm müşterilerimize bayramın son günlerine kalmamalarını öneririz daha önceden randevularınızı oluşturun ki mağduriyeti siz de kuaför camiamızdaki meslektaşlarımız da yaşamasın. Tüm İslam alemine sağlıklı, hayırlı bayramlar dileriz. Bir yoğunluğumuz var inşallah kazasız, belasız bayramımızı atlatırız. Orta yaş grubumuz, genç ve çocuk ama daha çok ağırlıkla gençlerden rağbet oluyor. Bizler bu yoğunluğu azaltmak için gece 3'e 4'e kadar valilik izniyle çalışıyoruz" dedi.

"Mesaimizle sabaha kadar çalışıyoruz"

Bayram haftasının yoğun geçtiğine dikkat çeken kuaför Hüseyin Acar da, "Müşterilerimizin son günlere kalmalarını pek istemiyoruz. Genelde birkaç gün öncesinden gelmelerini, randevu almalarını söylüyoruz ama herkes yine son güne bırakıyor ne yazık ki. Devam eden mesaimizle sabaha kadar çalışıyoruz. Bayram yoğunluğumuz elhamdülillah gayet güzel. Müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok mesai, ister istemez zor oluyor ama Ramazan'ın bereketi bütün yorgunluğumuzu götürüyor. Eve gidiyoruz sahur yapıp yatıyoruz. Genelde rağbet tabii ki var ama gençlerimizin yoğunluğu daha fazla. Şimdiki yeni çıkan saç modelleri daha fazla olduğu için gençlerin yoğunluğu ister istemez fazla ama yaş ilerledikçe biraz daha bu ilgi azalıyor" diye konuştu.

Tıraş olmaya gelen vatandaşlar ise bayrama hazırlık için kuaförlere geldiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
