Karatay Belediyesi binlerce vatandaşı iftar sofrasında buluşturdu

Karatay Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Aziziye Camii çevresinde “Karatay Kardeşlik İftarı” programı düzenledi. Binlerce vatandaşın katıldığı iftar organizasyonunda, aynı sofrada buluşan vatandaşlar Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadı.

Karatay Belediyesi tarafından organize edilen programda binlerce vatandaş Aziziye Camii önü ve çevresinde bir araya gelirken, Ramazan ayının manevi atmosferi kardeşlik sofralarına yansıdı. Vatandaşlar, kurulan iftar sofralarında oruçlarını birlikte açtı.

İftar programına Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Karatay Belediyesi meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Program kapsamında çocuklar da unutulmadı. Hacivat-Karagöz ve Nasreddin Hoca gibi geleneksel karakterler miniklere keyifli anlar yaşatırken, sahnelenen gölge oyunu Ramazan akşamına ayrı bir renk kattı.

KILCA: GÖNLÜMÜZ BİR, SOFRAMIZ BİR

Başkan Hasan Kılca, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirterek, iftar sofralarının önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade etti. İftar programlarında aşın ve muhabbetin paylaşıldığını vurgulayan Başkan Kılca, Ramazan ayının heyecan ve coşkusunu tüm Karataylılarla birlikte yaşadıklarını kaydetti.

Ramazan boyunca paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin ortaya konulduğunu belirten Kılca, programların yoğun katılımla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ramazan-ı Şerif'in son günlerine gelindiğini hatırlatan Hasan Kılca, rahmet ayının huzur ve bereketinin daim olmasını temenni ederek, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

KILCA VE DEMİRCİ YEDİLER MAHALLESİ'NDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

İftar programının ardından Yediler Mahallesi'ne geçen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hacı Mustafa Faydasıçok Camii'nde kılınan teravih ve Kadir Gecesi namazı sonrası mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Programa AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci de eşlik etti.

Teravih namazının ardından vatandaşlarla sohbet eden Kılca ve Demirci, mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dinledi. Kılca ve Demirci, Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu