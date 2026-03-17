Konya bayrama hazır! 22 bin personel görev başında

Konya Valiliği, Ramazan Bayramı ile 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirebilmesi amacıyla kapsamlı tedbirler aldı. 13 Mart – 23 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak önlemler kapsamında özellikle trafik güvenliği, asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimler artırıldı.

GÜVENLİK İÇİN 22 BİNİ AŞKIN PERSONEL SAHADA

Alınan tedbirler doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1.861 tim ve 6.958 personel, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ise 342 ekip ve 15.526 personel görevlendirildi. Böylece il genelinde toplam 2.203 ekip ve 22.484 personel, bayram ve tatil süresince güvenlik ve trafik denetimlerini sürdürecek.

TRAFİKTE SIKI DENETİM VE HAVADAN TAKİP

Bayram yoğunluğu nedeniyle şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler artırıldı. Otogarlar ve ara duraklarda görevlendirilen ekipler, sürücüler, araçlar ve takograflar üzerinde düzenli kontroller yapacak.

Ayrıca sürücü, muavin ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Havaların ısınmasıyla birlikte artan motosiklet kullanımına karşı da kask ve koruyucu ekipman denetimleri sıklaştırıldı. Trafik akışı ise polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra drone ve İHA'larla havadan izlenerek kural ihlallerine anında müdahale edilecek.

YOĞUN ALANLARDA GÜVENLİK ARTIRILDI

Alışveriş merkezleri, pazar yerleri, otogarlar, havalimanları ve tren garları gibi yoğunluk yaşanabilecek alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı. Bayram ziyaretleri nedeniyle şehitlikler, mezarlıklar, parklar ve mesire alanlarında oluşabilecek kalabalıklara karşı da yeterli sayıda ekip görevlendirildi.

GIDA DENETİMLERİ VE ACİL HİZMETLER HAZIR

Bayram öncesi ve bayram süresince gıda güvenliği ve fiyat denetimleri de aralıksız devam edecek. İlgili kurumlar tarafından üretim ve satış yapan işletmelere yönelik kontroller sıkı şekilde sürdürülecek.

Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için hastaneler ve acil servislerde gerekli personel planlaması yapılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi de yoğunluğa karşı hazırlıklarını tamamladı. Olası afet ve acil durumlara karşı AFAD ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

Ayrıca elektrik, doğalgaz, su ve iletişim gibi altyapı hizmetlerinde kesinti yaşanmaması için ekipler görevlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de huzurevleri ve çocuk kuruluşları gibi ziyaretçi yoğunluğu yaşanabilecek alanlarda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi.

(Meltem Aslan)