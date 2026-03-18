2026 Manisa Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta? Manisa Akhisar, Salihli, Kırkağaç, Saruhanlı, Kula, Turgutlu, Gördes, Köprübaşı, Demirci, Soma ve Gölmarmara Bayram Namazı Saatleri
Ramazan Bayramı’na saatler kala, Manisa’da bayram namazı vakti belli oldu. Bayram sabahı camilerde saf tutmak isteyen vatandaşlar, “Manisa’da bayram namazı saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Manisa ve ilçelerinde bayram namazı saatleri...
Manisa'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Manisa'da 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 07.44'te kılınacak. Bayram sabahı camilere akın edecek vatandaşlar, huzur ve birlik içinde bayram sevincini paylaşacak.
Manisa İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İlçelere göre bayram namazı saatlerinde birkaç dakikalık farklılıklar olabilir. İşte Manisa'nın ilçelerindeki bayram namazı saatleri:
Manisa Merkez (Şehzadeler/Yunusemre): 07.44
Akhisar: 07.43
Alaşehir: 07.40
Demirci: 07.40
Gölmarmara: 07.42
Gördes: 07.41
Kırkağaç: 07.44
Köprübaşı: 07.40
Kula: 07.39
Salihli: 07.41
Sarıgöl: 07.39
Saruhanlı: 07.44
Selendi: 07.39
Soma: 07.44
Turgutlu: 07.43
Bayram namazını vaktinde kılmak isteyen vatandaşların camilere erken saatlerde gitmeleri öneriliyor.
