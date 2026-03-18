Konya’nın meşhur bölgesinde görüntülendi! Sürü sürü dolanıyorlar

Konya'nın Meram ilçesi Aydın Çavuş Tepesi'nde bir domuz sürüsü görüntülendi. O esnada bölgeden geçen bir vatandaşın kamerasına takılan sürü, ormanlık alandan çıkarak tepe çevresine doğru ilerledi.
VATANDAŞLAR TEDBİRLİ OLMAYA ÇAĞRILDI
Uzmanlar, yabani domuzların özellikle gece saatlerinde yiyecek arayışıyla hareketlendiğini belirterek, insanlarla karşılaşmaları durumunda sakin olunmasını ve yetkililere haber verilmesini öneriyor. Meram sakinlerinden, özellikle doğa yürüyüşü yapılan alanlarda dikkatli olmaları istendi.
İŞTE O ANLAR;
(Cumali Özer)