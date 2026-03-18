Başkan Altay: Bayramın tüm insanlığa barış, bereket ve huzur getirmesini niyaz ediyorum

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm Konyalıların, ülkemizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Başkan Altay, “Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızı sevindirdiğimiz, ihtiyaç sahiplerini unutmadığımız, gönüllerimizi yumuşattığımız ve kırgınlıkları unuttuğumuz zamanlar, bayramın asıl ruhunu taşıyan zamanlardır. Başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, bereket ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İlahi rahmetin gölgesinde yoğrulan mukaddes Ramazan ayını geride bırakarak Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz.

Rabbimize hamdolsun ki bizleri sağlık ve afiyetle sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha eriştirdi.

Bu ay boyunca imanımızı güçlendirdik, nefsimizi terbiye ettik, ruhumuzu ilahi nurla besledik, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirdik.

Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi, "Birbirinize kin tutmayınız, haset etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslüman'ın, din kardeşine üç günden fazla terk etmesi helâl değildir.”

İşte bu öğreti, bayramın özünü de bize gösteriyor. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızı sevindirdiğimiz, ihtiyaç sahiplerini unutmadığımız, gönüllerimizi yumuşattığımız ve kırgınlıkları unuttuğumuz zamanlar, bayramın asıl ruhunu taşıyan zamanlardır.

Küslükleri bir kenara bırakmalı, gönül bağlarımızı tazelemeli, sevgi ve kardeşliği çoğaltmalıyız.

Bayram sevincini yalnızca ülkemiz ve şehrimizle sınırlamamalı, başta Gazze olmak üzere savaş ve sıkıntı içinde olan tüm İslam coğrafyalarındaki kardeşlerimizi de dualarımızda unutmamalıyız.

Rabbimiz, onlara da huzurlu, güvenli ve barış dolu bayramlar nasip etsin. Cenab-ı Hak her Müslümanın bayramını sevinçle, korku ve sıkıntıdan uzak, sevinç ve bereketle kutlayabileceği günleri en kısa zamanda ihsan eylesin inşallah.

Bu duygularla, başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, bereket ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu