Kavga etmek için aracından inen sürücüye 181 bin lira ceza
Bahçelievler’de trafikte tartıştığı kişiyle kavga etmek için aracından inen sürücüye 181 bin 246 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Bahçelievler'de 2 araç sürücüsü arasında sözlü münakaşa sonrası taraflardan birinin araçtan inmesine ilişkin bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı.
Yapılan çalışmada, tartışma sırasında araçtan inen sürücünün M.Ç. olduğu belirlendi.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları" maddelerinden toplam 181 bin 246 lira para cezası uygulandı.
Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi.
