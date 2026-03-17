Silahlı saldırı olayında 3 kişi tutuklandı

Antalya’da baharatçı dükkanı işleten şahsın silahlı saldırı sonucu yaralanması olayında Mersin’de yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Mart tarihinde saat Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde bulunan Mısır Çarşısı'nın otopark kısmında meydana gelen olayda baharatçı dükkanı bulunan Süleyman M., aracından inerek iş yerine doğru ilerlediği sırada arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli şahsın silahından çıkan kurşunların hedefi olan Süleyman M. yere yığılırken, yardımına koşan çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Olayın 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan incelemede olay yerinde 5 boş adet boş kovan bulundu.

3 şüpheli tutuklandı

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şahsın kaçış istikametinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şahsın bir araca binerek uzaklaştığını belirledi. KGYS kameralarından aracın kaçış istikametini belirleyen ekipler otomobilin Antalya'dan Mersin'e gittiğini tespit etti. Mersin'de gözaltına alınarak Antalya'ya getirilen 4 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Emirhan S., Mehmet B. ile Canan T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şahısların kaçtığı aracı kullandığı belirlenen Ş.N.T. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

