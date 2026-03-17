GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,46
EURO
51,51
STERLİN
59,46
GRAM
7.249,61
ÇEYREK
11.963,30
YARIM ALTIN
23.846,85
CUMHURİYET ALTINI
47.490,68
GÜNCEL Haberleri

81 ilden okunan hatimler Ayasofya’da taçlandı
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ramazan ayında 81 ilde okunan 300 bini aşkın hatm-i şerifin duası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yapıldı.

Dua öncesi cami önünde açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti. AK Parti Kadın Kolları olarak ramazan ayında birçok faaliyet yaptıklarını belirten Ercan, bunlardan birinin de 81 il ve ilçede okunan ve okutulan hatimler olduğunu söyledi.

Ercan, teşkilat mensuplarından bunları sayısal olarak da istediklerini ifade ederek, "Bugün elimizde 300 binden fazla hatmimiz oldu. Bu hatimlerin duasını yapmak üzere bugün Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik.

Hatimlerimizin duasını yapacağız. İslam alemi, mazlum coğrafyaların huzura ve refaha kavuşması için dualarda bulunacağız. Rabbim, dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin." diye konuştu.

Kadın Kolları olarak ramazan boyunca beş artı bir formülüyle beşer gruplar oluşturarak her il ve ilçede, her gün yaklaşık 30 bin evi teşkilat mensuplarıyla ziyaret ettiklerini aktaran Ercan, her zaman vatandaşlarla bir arada olduklarını vurguladı.

Ercan, bu çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve tavsiyeleriyle yaptıklarını belirterek, ramazan ayını dolu geçirdiklerini ifade etti. Kadir Gecesi'nde 81 ilde çocukları da sevindireceklerini aktaran Ercan, "Camilerde çocuk ayakkabılarına küçük hediyeler koyarak evlatlarımızı sevindireceğiz." dedi.

Ercan, arife çiçekleri programının bu hafta boyunca bayrama kadar devam edeceğini dile getirerek, "Arife çiçekleri programlarımızla, iftar programlarımızla bütün çocuklarımıza ama özellikle ihtiyacı olan kardeşlerimize bayram sevincini yaşatmak adına bayramlıklarını giydireceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Tüm vatandaşlarımıza, İslam alemine şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
