Yol üzerindeki kalas parçası kazaya sebep oldu: 2 yaralı
Bilecik’in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde, yol üzerindeki kalas parçası sebebi ile meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Dodurga beldesi Bozüyük-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 DC 320 plakalı otomobil sürücüsü Ali T., Tavşanlı istikametine seyir halindeyken, yol üzerinde bulunan ve aracının altına giren kalas parçası nedeniyle yavaşladı.
Bu sırada arkasından gelen 11 ACU 672 plakalı araç sürücüsü Halil İbrahim U., duramayarak Ali T.'nin aracına çarptı. Sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma U. da kazada yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza sonrası sürücüler birbirinden şikayetçi olmazken, yola kalası bırakıp kaldırmayan beton mikseri operatörü Hüseyin E.'den şikayetçi ve davacı olundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”