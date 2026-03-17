Yol üzerindeki kalas parçası kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde, yol üzerindeki kalas parçası sebebi ile meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dodurga beldesi Bozüyük-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 DC 320 plakalı otomobil sürücüsü Ali T., Tavşanlı istikametine seyir halindeyken, yol üzerinde bulunan ve aracının altına giren kalas parçası nedeniyle yavaşladı.

Bu sırada arkasından gelen 11 ACU 672 plakalı araç sürücüsü Halil İbrahim U., duramayarak Ali T.'nin aracına çarptı. Sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma U. da kazada yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonrası sürücüler birbirinden şikayetçi olmazken, yola kalası bırakıp kaldırmayan beton mikseri operatörü Hüseyin E.'den şikayetçi ve davacı olundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

