Sağanak nedeniyle sulama göleti patladı: Ekili alanlar su altında kaldı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde bulunan sulama göleti sağanak nedeniyle patladı.
Son iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağışların etkisiyle akarsu debilerinde artış meydana geldi. Yağışlar nedeniyle Kırkpınar sulama göleti önüne yapılan taş ve toprak set basınca dayanamayarak patladı.
Gölette bulunan sular çevredeki ekili alanı sular altında bıraktı. Kırkpınar Mahalle sakinleri, yetkililerin tedbir almaları çağrısında bulundu. Vatandaşlar, göletin etrafının betonarmeden yapılmasını ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesini istedi.
