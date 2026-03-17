Türkiye Bisiklet Federasyonu 2026 yılının bisiklet takvimini açıkladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2026 sezonuna ilişkin yol, pist, dağ bisikleti, BMX, gran fondo ve para bisiklet branşlarını kapsayan yarış ve faaliyet takvimini duyurdu.

32 ilde düzenlenecek organizasyonlarla bisiklet sporunun ülke geneline yayılması hedeflenirken, sezonun ilk üç ayında gerçekleştirilen yarış ve kamplarla Türk bisikleti yeni yıla hızlı bir giriş yaptı.

Federasyon'un açıkladığı kapsamlı programda, ulusal ve uluslararası yarışlar aracılığıyla sporcuların farklı disiplinlerde deneyim kazanması ve altyapıdan elit seviyeye kadar gelişimin desteklenmesi öngörülüyor.

Takvim kapsamında düzenlenecek organizasyonlar, değişken parkur yapıları ve zorluk dereceleriyle dikkat çekiyor.Yol bisikleti branşında Antalya, Mersin, Samsun, İstanbul, Isparta ve Kahramanmaraş'ta yarışlar düzenlenecek.

Sezonun en önemli organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ise 26 Nisan–3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tour of Mersin, Tour of İstanbul, Tour of Samsun ve Tour of Kahramanmaraş gibi uluslararası yarışların yanı sıra Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışları ve Türkiye Yol Şampiyonası da takvimde yer aldı.

PİST BİSİKLETİNİN BAŞKENTİ: KONYA

Pist bisikletinde Konya, 2026 sezonunda da bu branşın merkezi konumunu pekiştirmeye devam ediyor. Konya Olimpik Velodromu, 1–5 Şubat tarihleri arasında 30 ülkeden 315 sporcunun katılımı ile başarıyla gerçekleştirilen Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak, üst düzey organizasyon kabiliyeti ve modern altyapısıyla uluslararası bisiklet otoritelerinden tam not aldı.

Beş gün boyunca Avrupa'nın en iyi pist bisikletçilerini ağırlayan, Dünya rekorlarının kırıldığı organizasyon, Konya'nın pist bisikletinde 'bisikletin başkenti' olma vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

2026 yılı boyunca Konya Olimpik Velodromu; ulusal şampiyonalar, milli takım kampları ve gelişim faaliyetlerinin yanı sıra, pist bisikletinin geleceğini şekillendirecek sporcu eğitim programları ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) seçmeleri ile de öne çıkacak.

Altyapıdan elit seviyeye uzanan bu yapı sayesinde genç sporcular, uluslararası standartlarda bir tesiste gelişim imkânı bulurken, Konya pist bisikletinde sürdürülebilir sporcu yetiştirme modelinin merkez üssü olmayı sürdürecek.

GRAN FONDO SERİSİ İLE TÜRKİYE'DE BİSİKLET TURİZMİ GÜÇLENİYOR

Gran Fondo yarışları, 2026 sezonunda Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenecek organizasyonlarla amatör ve profesyonel bisiklet tutkunlarını aynı start çizgisinde buluşturacak. Bodrum'dan Kemer'e, Bursa'dan Samsun'a uzanan sezon boyunca Marmaris, Konya, Zonguldak, Ankara, Yalova, İstanbul, Çanakkale ve Çeşme gibi önemli destinasyonlarda gerçekleştirilecek yarışlar; katılımcılara hem sportif mücadele hem de doğal ve kültürel rotalarda pedal çevirme imkânı sunacak.

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen bu organizasyonlar, bisiklet sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlarken aynı zamanda spor turizminin gelişmesine de önemli destek verecek.2026 Gran Fondo takviminin öne çıkan organizasyonları arasında uluslararası marka değeri yüksek yarışlar da yer alıyor.

Tour de France markasının amatör serisi olan L'Etape by Tour de France yarışları Marmaris ve İstanbul'da düzenlenirken, sezonun finaline doğru gerçekleştirilecek UCI Gran Fondo Antalya ise dünya genelinden sporcuları Türkiye'de buluşturacak önemli organizasyonlardan biri olacak.

DAĞ BİSİKLETİNDE TÜRKİYE, ULUSLARARASI ARENADA GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Dağ bisikleti, 2026 sezonunda doğal parkurlar ve teknik zorluk seviyesi yüksek etaplarla öne çıkan yarışlarla bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Sezon boyunca Erzurum, Rize, Sakarya, Bursa, Nevşehir, Malatya, Kahramanmaraş ve Antalya gibi farklı coğrafyalarda düzenlenecek organizasyonlar, sporculara doğayla iç içe, yüksek mücadele gerektiren parkurlarda yarışma imkanı sunacak.

Dağ bisikletinin simge merkezlerinden Sakarya Bisiklet Vadisi, 2026 yılında da uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak takvimin en dikkat çekici noktalarından biri olacak. Eliminatör branşında düzenlenecek üst düzey organizasyonlarda, dünyanın önde gelen takım ve sporcuları Türkiye'de mücadele edecek; dağ bisikletinde dünya çapında başarıya imza atan isimler bu parkurlarda belirlenecek.

2026 yılı takviminde ayrıca Türkiye Bisiklet Milli Takımı'nın yol, pist, dağ ve para bisikleti branşlarında hem yurt içinde hem de yurt dışında katılacağı hazırlık kampları ve uluslararası yarışlar da yer alıyor. Genç ve elit milli takımların mücadele edeceği Avrupa Şampiyonaları, sezonun öne çıkan organizasyonları arasında bulunurken; dünya şampiyonaları, dünya kupaları ve uluslararası etap yarışları, milli sporcuların uluslararası rekabet ortamında deneyim kazanmasına olanak sağlayacak.

Bu kapsamlı program, Türk bisikletinin farklı disiplinlerde sürdürülebilir başarı hedefini destekleyen önemli bir yapı sunuyor.

EMİN MÜFTÜOĞLU: 2026 TAKVİMİ SPORCULARIMIZA ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ KAZANDIRACAK

2026 yılı Yol, Pist ve Dağ Bisikleti takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bisiklet sporunun Türkiye'de her geçen yıl daha güçlü bir yapı kazandığını görüyoruz. Yol, Pist, Dağ ve Para Bisikleti branşlarını kapsayan 2026 sezonu yarış ve kamp takvimimizi, sporcularımızın uluslararası arenada daha iddialı olmalarını sağlayacak şekilde planladık.

2026 takvimi sporcularımıza uluslararası rekabet gücü kazandıracak. Ulusal organizasyonlarla sporcu havuzumuzu genişletirken, uluslararası yarışlarla sporcularımızın gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu takvimin, Türk bisikletinin sürdürülebilir başarısına önemli katkılar sunacağına inanıyorum.”

Kaynak: DHA