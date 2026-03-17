GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,47
EURO
51,50
STERLİN
59,47
GRAM
7.251,22
ÇEYREK
11.965,96
YARIM ALTIN
23.852,14
CUMHURİYET ALTINI
47.501,22
GÜNCEL Haberleri

Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı
Samsun’da vakaya giden ambulans ile fındık yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde saat 14.45'te meydana gelen kazada, Cemal Ü. idaresindeki 55 AHY 556 plakalı fındık yüklü kamyon ile vakaya gitmekte olan Recep Sağıroğlu yönetimindeki 55 ATY 154 plakalı ambulans çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ambulans sürücüsü Recep Sağıroğlu ile sağlık çalışanları Tuğba A. ve Oğuzhan K. ile kamyon sürücüsü Cemal Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ambulans sürücüsü Recep Sağıroğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada devrilen kamyondaki fındıkların yola saçıldığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
