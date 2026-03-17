ABD-İsrail-İran Savaşı 18. gününe girdi: İsrail Ali Laricani öldürüldü!
ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı’nda 18 gününde. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin öldürüldüğünü öne sürdü. İran’dan iddiaya yanıt gelmedi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 18. gününe girdi.18. günde İsrail ordusu, Tahran'da rejimin altyapısına karşı geniş çaplı saldırılar başlattığını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın kilit isimlerinden Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü söyledi.
İsrail Savunma Bakanı "Laricani öldürüldü" dedi, İran teyit etmedi, el yazısı notunu yayınladı
İsrail basını, İsrail ordusu'nun İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi hedef aldığını öne sürdü. Daha sonra İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Ali Laricani'nin öldürüldüğünü söyledi.
İran ise iddialara karşılık olarak Laricani'nin el yazısı ile kaleme alındığı belirtilen bir gün öncesine ait bir notu yayınladı. Laricani'nin sosyal medya hesaplarında yayınladığı el yazısı notun, ABD saldırısında hayatını kaybeden ve cenaze törenlerinin yapılması beklenen İranlı denizcilerin anısına yazıldığı belirtildi. Notun yayınlanmasıyla birlikte İran Laricani'nin ölüp ölmediğini teyit etmedi.
İsrail ordusu ayrıca İranlı Besic güçlerinin Gulam Rıza Süleymani'nin saldırılarda öldüğünü ve Filistinli İslami Cihat komutanının hedef alındığını öne sürdü.
