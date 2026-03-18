Elif, hiç görmediği şehit dayısının fotoğrafını öpüp defalarca okşadı

Samsun’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Duaların edildiği törende, Elif Kılıç'ın (8) hiç görmediği şehit dayısının fotoğrafını öpüp, defalarca okşadığı anlar objektiflere yansıdı. Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte tören düzenlendi.

Tören, anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından konulan çelenklerin ardından şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

HİÇBİR SİLAH VATAN SEVGİSİNE GALİP GELEMEMİŞTİR

Şeref defterini imzalayan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Çanakkale Zaferi'nin ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silahın vatan ve millet sevgisine galip gelemeyeceğini, istiklaline aşık bir milletin birlik ve beraberlik ruhuyla düşmanın hayasızca akınını nasıl durdurabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Kahraman ecdadımızın 'Çanakkale geçilmez' diyerek kazandığı zafer, aziz milletimize taptaze bir diriliş ümidi aşılayarak ilk adımı 19 Mayıs 1919'da Samsun'umuzda atılan, el ele yürek yüreğe vererek zaferle taçlandırdığımız Milli Mücadele'mizin ve Kurtuluş Savaşı'mızın da meşalesini yakmış,

Türkiye Cumhuriyeti'mizin kuruluşuna giden sürecin dönüm noktalarından biridir. Aziz milletimizin ruhuna işleyen şehadet bilincinin tüm ışıltısıyla bir kez daha parladığı ebedi ve ezeli kardeşliğimizin bir tezahürü olan Çanakkale'de yazılan bu destandan aldığımız ilhamla bizler de Cumhuriyetimizin ikinci asrını, 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle her alanda, aziz milletimizin yüzyılı yapmak için ve gelecek kuşaklarımıza gurur duyacakları çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir ülke bırakmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

ŞEHİTLİKTE DUYGUSAL ANLAR

Daha sonra şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Protokol üyelerinin şehitliklere karanfil bırakması sırasında 2007 yılında şehit olan Şehit Piyade Er Muharrem Kılıç'ın yeğeni Elif Kılıç (8), dayısının mezar taşındaki resmini öptü ve defalarca okşadı. O anlar, törene katılanlara duygusal dolu anlar yaşattı. Törene Şehit Kılıç'ın annesi Tenzile ve kardeşi Kübra Kılıç da katıldı.

Kaynak: DHA