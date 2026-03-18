GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,75
EURO
51,24
STERLİN
59,40
GRAM
7.168,72
ÇEYREK
11.829,64
YARIM ALTIN
23.580,42
CUMHURİYET ALTINI
46.960,09
GÜNCEL Haberleri

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye, Ramazan Bayramı’nı karşılamaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı Rize'de geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bayramda İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Ankara'da olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayramı memleketi Manisa'da ailesiyle geçirecek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olacak. Bahçeli, bayramın ilk günü partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek, sonrasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleriyle bir araya gelecek.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da bayramı Ankara'da geçirmesi bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ise bayramda, partilerinin Nevruz Bayramı programları sebebiyle İstanbul, Diyarbakır ve Van'da olacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bayramı İstanbul'da geçirecek.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ise bayramın birinci günü Eskişehir'de, ikinci günü Ankara'da olması bekleniyor.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Afyonkarahisar'da ailesinin yanında karşılayacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramda İstanbul'da olacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise bayramda Batman'da olacak.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun bayramda Ankara'da olması bekleniyor. Ağıralioğlu, bayramın üçüncü günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı İstanbul'da geçirecek.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER