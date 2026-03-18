İslam Medeniyet Merkezi iftar vaktinde dualarla açıldı

İslam Dünyasının son yüzyılda yapılan en önemli tarih, kültür, sanat şaheseri sayılabilecek abidevi ve muhteşem merkez Kadir gecesinden bir gün sonra açıldı.

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'daki İslam Medeniyeti Merkezinin resmî açılış töreni ve iftar programına katılarak önemli bir konuşma yaptı.

2017 yılı Ramazan Bayramında Mirziyoyev tarafından temeli atılan eser 2026 Ramazan Bayramından önce açıldı.

Törene, Özbekistan'ın farklı bölgelerinden stüdyolar aracılığıyla aksakallar, âlimler ve geniş halk kesimleri bağlandı. Ayrıca çeşitli millet ve dinî mezheplere mensup kişiler, diplomatik misyon temsilcileri ve uluslararası kuruluş yetkilileri de iştirak etti.

Programın başında Cumhurbaşkanı, tüm halkın Ramazan ayını içtenlikle tebrik ederek, bu mübarek günlere sağlık ve huzur içinde ulaştırdığı için Allah'a şükrettiğini ifade etti. Ramazan'ın merhamet, iyilik ve dayanışma ayı olduğu vurguladı. Bu kapsamda devlet kurumları, sivil kuruluşlar ve hayırsever iş insanları tarafından yaşlılara, engellilere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik maddi ve manevi yardımların sürdüğü belirtti.

Cumhurbaşkanı konuşmasında, günümüzün zorlu şartlarında barışın en büyük nimet olduğunu, 38 milyonu aşkın Özbekistan'da birlik ve beraberlik içinde yaşamanın en büyük zenginlik sayılması gerektiğini ifade etti. Törende diplomatik temsilcilerin de bulunması, İslam'ın hoşgörü ve insanî değerlerine duyulan saygının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Bu günün aynı zamanda tarihî bir dönüm noktası olduğu, zira İslam Medeniyeti Merkezinin resmen açıldığı gün olduğuna özellikle işaret etti. Cumhurbaşkanı, bu büyük eserin Özbekistan'ın üç bin yıllık tarihini, zengin kültürünü ve "Yeni Özbekistan” vizyonunu yansıttığını ifade ederek tüm halka hayırlı olmasını diledi.

Merkezin ana fikrinin "önce ilim ve eğitim” anlayışına dayandığı, İslam dininin de insanı sürekli ilme teşvik ettiği belirtilerek, giriş kapısına yerleştirilen "Oku!” ayetinin bu anlamda derin bir sembol taşıdığı dile getirdi.

Bu projenin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 72. oturumunda duyurulduğunu ve dünya kamuoyu tarafından desteklendiği hatırlattı. İnşa sürecinin aceleye getirilmeden, ilmî araştırmalarla uyum içinde yürütüldüğünü söyledi.

Merkezin yaklaşık 10 hektarlık bir alana yayıldığı, toplam kullanım alanının ise 50 bin metrekare olduğunu belirtildi. Burada "İslam öncesi dönem”, "Birinci ve İkinci Rönesans” ve "Yeni Özbekistan – Üçüncü Rönesans” gibi tematik sergi salonlarının yer aldığına işaret etti.

Ana salonda, dünyanın en eski Kur'an nüshalarından biri olan Osman Mushafı için özel bir yer ayrıldığı, ayrıca çok sayıda nadir Kur'an el yazmasının sergilendiği ifade etti.

Merkezin kısa sürede uluslararası ilgi gördüğü, pek çok devlet adamı, bilim insanı ve dinî liderin burayı ziyaret ettiği belirtti. Projenin gerçekleştirilmesinde Fransa, Çin, Birleşik Krallık, ABD, Türkiye ve diğer birçok ülkeden uzmanların katkı sunduğu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, merkezin inşasında emeği geçen tüm mimar, mühendis, bilim insanı ve uluslararası ortaklara teşekkür ederek, yurt dışındaki tarihî eserlerin ülkeye kazandırılması çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Bu amaçla yeni uluslararası ilmî ekspedisyonların düzenleneceği de ifade etti.

Merkez bünyesinde ICESCO, IRCICA ve TÜRKSOY gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde ofisler açıldığı, bu iş birliklerinin daha da geliştirileceğini söyledi. Ayrıca merkezin, eğitim ve ilmî faaliyetler için önemli bir üs olacağı; özellikle Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi öğrencilerinin burada eğitim alacağı belirtildi.

Gençlerin büyük âlimlerin izinden giderek yeni ilmî başarılar elde etmesi için bu merkezin güçlü bir zemin oluşturacağı ifade etti.

Konuşmanın sonunda Cumhurbaşkanı, sanatçıları, yazarları, akademisyenleri ve gençleri bu büyük mirastan ilham alarak yeni eserler üretmeye davet etti.

İftar programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Ramazan ayında tutulan oruçların kabul olması, ülkenin barış ve huzur içinde kalması için dualar edildi. Merkezin İslam ve insanlık alemine faydalı olmasını temenni ederiz.

