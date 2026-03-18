Bayram tatilinde güvenli ulaşım için Ankara-Konya kara yolunda tedbirler artırıldı

Bayram tatilinde güvenli ulaşım için Ankara-Konya kara yolunda tedbirler artırıldı
Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların ulaşımlarını güvenli şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla ülke genelinde trafik tedbirleri artırıldı.

Ankara-Konya kara yolundaki kontrol noktasında bayram tatili süresince gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan EGM Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Aydın, kazaların yoğunlaştığı 16 il ve 20 güzergahta ek önlemlerin devreye alındığını bildirdi.

Aydın, "19-23 Mart tarihleri arasında kara yoluna özel yük taşıma izin belgesiyle çıkabilen araçların kara yoluna çıkışı kısıtlandı bayram süresince. 21 Mart saat 16.00'dan 23 Mart saat 01.00'e kadar özellikle kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların özellikle Tekirdağ'dan Bursa'dan Bozhüyük'ten Sakarya, Yalova ve Ankara istikametinden İstanbul istikametine geçişi kısıtlandı. Bu çerçevede vatandaşlarımızın daha sakin bir trafik ortamında, güvenli şekilde İstanbul'a dönüşü bekleniyor." dedi.

Mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi yoğun bölgelerde ilave önlemler alındığını kaydeden Aydın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla D2 yetki belgeli otobüslerin ek seferlerle yolcu taşımacılığına destek vereceğini anlattı.

Aydın, şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri kullanımıyla ilgili anonsların aralıksız süreceğini belirterek, seyahat güvenliğinin en üst seviyede tutulacağını vurguladı.
Tedbirlerin 13-23 Mart arasındaki 11 günlük süreci kapsadığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"10 bin 867 ekip devriye ve toplamda 45 bin 694 personel ile bayram süresince trafik tedbirlerinde yer almış olacağız. Bayram süresince 9 ilde helikopter ile 81 ilde dron ile trafik denetimleri gerçekleştirilecek. Bunun dışında merkezden 75 tane polis başmüfettişi marifeti ile illerimizde alınan tedbirler yerinde incelenecek ve yine trafik başkanlığımızın 14 ekibi farklı tarihlerde tedbirlerin kontrolü maksadıyla güzergahtaki illerde bulunacaklar. Yine otobüs kazaları çok ince bir çizgimiz bu noktada bayram tatili süresince 896 personel de 1194 otobüs seferinde yolcu olarak sivil görevli polislerimiz seyahat edecek."

Aydın, vatandaşların zaman zaman gidecekleri güzergahlardaki denetim noktalarını merak ettiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığımızın web sayfasında yer alan bir uygulama ile gidilecek güzergah üzerinde toplamda kaç adet denetim gerçekleşeceğini sorgulayabilirler. Özellikle bir ceza yazmak için değil vatandaşlarımızın daha bilinçlenmesi, kurallara uygun hareket etmesi amacıyla denetimleri gerçekleştirdiğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz."

Kaynak: AA

