Yunak’ta bayram öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı

Yunak İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Ramazan Bayramı öncesinde üretim, satış ve toplu tüketim alanlarına yönelik gıda denetimleri aralıksız şekilde sürdürülüyor.
Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları ve mevzuata uygunluğu titizlikle inceleniyor. Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, gerekli görülen durumlarda ilgili işletmelere uyarı ve yaptırımlar uygulanıyor.
Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının devamlılığı için denetimlerin bayram süreci boyunca da kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
(Bekir Turan)