Akşehir İlçe Müdürlüğü’nden hububat alanlarında düzenli kontrol ve gözlem çalışması

Akşehir İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri, bölgede hububat ekili alanlarda kapsamlı saha çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bitki hastalıkları ve zararlı organizmalara yönelik kontroller titizlikle gerçekleştirilirken, ürünlerin fenolojik gelişim süreçleri de yakından takip ediliyor.
Belirli periyotlarla yapılan gözlem ve incelemeler sayesinde, üretim sürecinde karşılaşılabilecek risklerin erken tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında alınması hedefleniyor.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, söz konusu kontrol ve gözlem faaliyetleri üretim sezonu boyunca düzenli olarak devam edecek. Bu çalışmalarla birlikte, bölgedeki tarımsal verimliliğin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor.
(Cumali Özer)